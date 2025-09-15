La mostra dedicata a Monopoly al Museo del Giocattolo di Canneto

CANNETO – Nel cuore del Museo del Giocattolo di piazza Gramsci luogo di memoria, passione e cultura, è stata inaugurata sabato pomeriggio una mostra dedicata a uno dei giochi in scatola più iconici del Novecento: il Monopoly. Un nome che evoca sfide strategiche, pomeriggi in famiglia, amicizie, rivalità e risate intorno a un tabellone colorato. E proprio questo si vuole celebrare: il potere del gioco di creare legami, educare, far crescere. In un’epoca in cui il gioco virtuale domina le abitudini di bambini e adulti, spesso relegando l’esperienza ludica a una dimensione individuale e isolata, è fondamentale riscoprire il valore del gioco fisico e condiviso. I giochi in scatola, le bambole, i giocattoli meccanici o di latta, non sono solo oggetti da collezione: sono strumenti attraverso cui si imparano regole, si sviluppano empatia e pensiero critico, si costruisce il dialogo tra generazioni. Questa mostra è resa possibile grazie alla passione e alla generosità del collezionista Davide Volpi, grazie al suo sguardo attento e alla cura con cui preserva e racconta, il pubblico potrà ammirare un percorso ricco di pezzi rari, curiosi e significativi. Più di 100 pezzi esposti, dai più antichi ai più recenti, dedicati a film, serie tv, cartoni animati, manga e tanto altro. La mostra sarà visitabile fino al 21 dicembre il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica e festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.