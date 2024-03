Marmirolo venerdì Antonio Tabarelli presenta il romanzo ‘Boderick e il Cavaliere’ in Biblioteca a Pozzolo

MARMIROLO Si terrà domani alle 21 presso la biblioteca di Pozzolo sul Mincio, il sesto appuntamento del ciclo di eventi “Incontri con l’autore”, dove gli ospiti potranno avere l’onore di incontrare l’autore Antonio Tabarelli che presenterà il suo libro “Boderick e il cavaliere” e racconterà del processo creativo che ha portato alla pubblicazione della sua opera. Boderick è un ragazzo semplice, che vive con un padre burbero e taciturno nella fucina del paese. A parte questo, sarebbe una vita perfetta se non soffrisse di attacchi di panico per un nonnulla. Come se non bastasse, il padre scompare e Boderick dovrà affrontare incredibili storie dal passato, nuovi pericoli e un misterioso cavaliere che compare nei momenti più inaspettati. Come può un ragazzo colmo di paure andare incontro al pericolo? Boderick e il cavaliere è un piccolo romanzo scritto per i ragazzi dai 9-10 anni; racchiude una storia emozionante fatta di avventura, del rapporto tra padre e figlio e dell’importanza di vincere le proprie paure.

Paolo Zordan