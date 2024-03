Furto in cartoleria, arrestati due ladri

RONCOFERRARO Gli agenti dell’UPGSP della Questura di Mantova hanno arrestato in flagranza un ragazzo italiano di trentaquattro anni e uno rumeno di ventiquattro anni per il furto aggravato a danno di una cartoleria a Roncoferraro, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la notte, la proprietaria del negozio, che abitava al piano superiore del condominio in cui era sita l’attività commerciale, veniva svegliata per dei ripetuti tonfi provenienti dal piano inferiore. Subito la stessa si accorgeva del fatto che ignoti malfattori si fossero introdotti all’interno della propria attività.

Allertato il 112 NUE, la donna forniva una dettagliata descrizione dei soggetti e dell’autovettura a bordo della quale si davano alla fuga. Immediatamente gli agenti si mettevano alla ricerca del mezzo fino ad intercettarlo. Iniziava così un inseguimento terminato solo quando i malfattori finivano nel canale al margine della strada, impantanandosi.

Oltre alla refurtiva, da successivi accertamenti si appurava che anche l’auto con la quale i ladri si sono dati alla fuga era provento di furto. Una volta scesi dal mezzo i soggetti, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ponevano resistenza verbale e fisica nei confronti degli operatori di polizia pronunciando frasi minacciose e altamente ingiuriose.

Con non poca difficoltà gli agenti della Squadra Volante riuscivano a bloccarli e portarli in Questura dove venivano posti in stato di arresto. Tuttavia neanche lo stato di arresto ha fatto desistere i due soggetti dal continuare a perpetrare condotte criminose. Uno di loro infatti ha sputato al volto di un agente e ha danneggiato svariati oggetti all’interno di alcuni locali della Questura.

Questa mattina in udienza per direttissima è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per entrambi gli arrestati.

Si precisa che gli arrestati sono da ritenersi innocenti sino a quanto non verrà emessa una sentenza definitiva.