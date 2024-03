Suzzara, venerdì un ‘Laboratorio di Teatro’ con Elena Migliari al Piazzalunga

SUZZARA Si terrà domani pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17 presso il centro culturale Piazzalunga di viale Stelvio Zonta 6/a, il laboratorio di teatro dal titolo “Leggere in movimento” in cui i partecipanti porteranno sul palco della sala Dante un breve spettacolo sulla lettura, guidati da Elena Migliari in collaborazione con STM Mantova. L’appuntamento fa parte della rassegna “Elaborazioni” che prevede laboratori, attività e giochi per divertire, emozionare, stare in compagnia e creare nuove amicizie, ispirati dai libri finalisti di “Un libro per la testa 2024” per tutti i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 13 anni. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri 0376-513282, 0376-5132402 oppure inviando una mail a: unlibroperlatesta@comune.suzzara.mn.it.

Paolo Zordan