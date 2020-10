Monzambano, inaugurata l’installazione ‘Riflesso Silenzioso di una Sonora Immagine’ a Castellaro Lagusello

MONZAMBANO Si è tenuta nella via Castello della frazione di Castellaro Lagusello, l’inaugurazione dell’installazione di Clarissa Baldassarri “Riflesso silenzioso di una sonora immagine”, nell’ambito dell’iniziativa “Una boccata d’arte”, progetto nazionale di arte contemporanea realizzato da fondazione Elpis in collaborazione con galleria Continua. Con “Una boccata d’arte” la fondazione ha voluto dare un significativo contributo per il sostegno dell’arte contemporanea e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Le opere rimarranno poi esposte per un mese offrendo una grande occasione di visibilità ai borghi coinvolti, favorendo gli incontri all’aria aperta, in sicurezza, per gli appassionati d’arte, i collezionisti e gli operatori del settore. Per la Lombardia è stato scelto, appunto, il Borgo di Castellaro Lagusello con le opere dell’artista marchigiana Clarissa Baldassarri, per un evento che rappresenta il coronamento di un percorso intenso e faticoso che ha ridato alla cultura il giusto spazio nella vita della comunità locale.

Paolo Zordan