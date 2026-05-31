Calcio Serie B – E’ un Mantova “Piccolo Brasile”: in arrivo Silva, piace Charlys

MANTOVA Il Mantova si lascia alle spalle una settimana di annunci e passi avanti nella composizione dell’organico 2026-27. Gli annunci sono stati quelli di Francesco Modesto e Fabio Brutti: il primo confermato allenatore fino al 2029 con un ruolo più ampio sulla gestione e le scelte tecniche; il secondo presentato finalmente come nuovo direttore sportivo, l’uomo scelto da Filippo Piccoli come figura chiave della cosiddetta “fase 2” (per usare la terminologia dello stesso presidente). Da domani è tempo di raccogliere i primi frutti dell’operato del duo Brutti-Modesto, al lavoro da settimane.

Per esempio sul rinnovo del contratto di Simone Trimboli. Al centrocampista è stato offerto un prolungamento al 2028, a cifre raddoppiate. Il giocatore e il suo entourage hanno preso tempo, trovando comunque interessante la proposta. La volontà di Trimboli di rimanere in biancorosso ha sciolto ogni dubbio e così, a meno di clamorosi dietrofront, in settimana l’affare andrà in porto. Dopo Stefano Cella, che nei giorni scorsi ha allungato il contratto fino al 2029, un’altra pedina fondamentale nello scacchiere di Modesto. Rimanendo in tema di rinnovi, a breve verrà intavolata una trattativa con David Wieser, che al momento è legato all’Acm fino al 2027.

Ma la settimana che comincia domani porterà anche il primo volto nuovo in riva al Mincio. Si tratta di Jonathan Silva, centrocampista-trequartista brasiliano, classe 2004. Arriverà in prestito dal Torino. Nell’ultima stagione era stato girato al Padova: frenato da qualche problema fisico (due mesi di stop tra ottobre e dicembre, uno tra marzo e aprile), ha comunque totalizzato 17 presenze. Brutti conta di chiudere il prestito già domani, e chissà che l’incontro col Torino non sia l’occasione per parlare di Ali Dembélé. Al momento le possibilità di un rinnovo del prestito sono basse, ma un tentativo il Mantova lo farà ugualmente. Sull’agenda di Brutti anche un incontro col Lugano per il portiere greco Fotios Pseftis (’03), un passato nelle giovanili del Milan e la scorsa stagione in forza ai tedeschi dell’Alemannia Aachen.

Il succitato Silva non è l’unico brasiliano su cui ha messo gli occhi il Mantova. C’è anche Matheus Charlys (2004), centrocampista di proprietà del Verona che nell’ultimo campionato l’ha girato in prestito alla Reggiana. Ironia della sorte: l’unico gol l’ha segnato proprio al Mantova, nella sfida dello scorso febbraio al Mapei, terminata 1-0 per i granata. Nonostante la retrocessione degli emiliani, Charlys si è distinto per una discreta continuità di rendimento. In B ha militato anche nel Cosenza, e col Verona ha pure esordito in Serie A.

In attacco gli occhi sono sempre puntati su Federico Chinetti (’05) del Como, Giuseppe Ambrosino (’03) del Napoli ed Emanuele Pecorino (’01) della Juventus. Ma qui i tempi si prospettano più lunghi. Il Mantova, che su questo versante gode di un vantaggio non da poco rispetto alla concorrenza (è una delle pochissime società ad aver giò definito allenatore e ds), attende fiducioso.