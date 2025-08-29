Nicole Saccardo Trio – Emozioni Live al Festival Hey Joe

Mantova L’interprete Nicole Saccardo domani con il suo Trio, all’interno del quale vi sono pure il chitarrista Mattia Martini e il contro bassista, Franco Martinelli, sarà sul palco del festival musicale “Hey Joe”. Questa importante manifestazione si terrà in piazza Maggiore di Bologna e si svilupperà nell’arco dell’intero fine settimana, ovvero domani e domenica. Sul palco di questo evento a sfondo benefico saranno qualcosa come 300 tra artisti e band da tutta l’Emilia Romagna. Il Nicole Saccardo Trio è stato fortemente voluto dal direttore artistico delle due giorni felsinea, Mirko Errani, che li ha sentiti ad una manifestazione avvenuta ad Alfonsine (Ra). “Sono molto soddisfatta – racconta Nicole – di come stanno sviluppandosi le cose perché oltre all’esibizione di Bologna a giorni inizierà la registrazione del nuovo lavoro discografico per l’etichetta Pms Studio con il produttore Raffaele Montanari”.