Governolo – Giovani cantanti alla ribalta: torna il Piratino d’Oro

Governolo (Roncoferraro) Per la 35° edizione torna a Governolo – lunedì 1° settembre dalle 21 nell’area feste “William Negri” – il “Piratino d’Oro”, la manifestazione canora ospitata nella Fiera di Sant’Agostino e aperta a bambini e ragazzini dai 4 ai 14 anni. La manifestazione vede come direttore artistico la cantautrice Jenni Gandolfi con il supporto di Sara Bernardi, Paolo Ghilotti e Giovanni Bernardi, quest’ultimo anche conduttore della serata con Elide Pizzi Prandi. Ad esibirsi saranno Desirée Pecchini, Thomas Valentini, Futura Paradiso, Valentina Rebecchi, Giovanni Dalla Montà, Virginia Zamboni , Chiara Cela, Angelica Cardinale, Giulia de Rosa, Sofia Maria Corrado, Sara Maria Corrado e Aida de Pietri. Come ospiti ci saranno Lorenzo Zambolin, ex partecipante di Io Canto Generation e vincitore della 32ª edizione del Piratino d’oro e Aurora Niutta, giovane cantante emergente. La manifestazione, che vede il supporto dell’Associazione Governolo Eventi, si terrà – in caso di maltempo – nel teatro di Barbasso. La giuria sarà composta dai giornalisti Nicola Antonietti e Gianni Veronesi, il produttore discografico del PMS studio di Ravenna Raffaele Montanari, il musicista e tecnico audiovisivo Pino Pizzi, il cantautore e organizzatore di eventi Alessandro Malavasi, il presentatore Armando Madella e il fotografo Gianni Bellesia.