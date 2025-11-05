Renato Zero, il 14 marzo terza data al PalaUnical

MANTOVA Si avvicina sempre più L’Orazero in Tour: da gennaio 2026 Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con le date della nuova tournée, prodotta da Tattica, che lo porterà sui palchi dei principali palasport italiani fino al mese di aprile. L’attesa traversata live arricchisce la sua corsa aggiungendo due nuove date: se Mantova si fa in tre, con nuovo appuntamento il 14 marzo al PalaUnical (sold out le date dell’11 e del 13 marzo), a Conegliano gli show diventano quattro, con la nuova data del 17 marzo alla Prealpi SanBiagio Arena (tutto esaurito per i live del 18, 20 e 21 marzo). I biglietti per le nuove date saranno disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 15 di domani. E sempre dal 7 novembre arriva in radio il singolo Se t’innamorerai estratto dall’album di inediti “L’Orazero”, nuova pagina della ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera di Renato Zero. Traccia #8 dell’album, con gli arrangiamenti firmati dal M° Alterisio Paoletti, Se t’innamorerai è un’autentica benedizione a chi si apre al sentimento, un inno all’amore come forza vitale, rigeneratrice e liberatrice.