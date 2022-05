Rolling Waves e Traver Band live sabato a San Giorgio

SAN GIORGIO Sabato 14 maggio l’Assessorato alla Cultura di San Giorgio Bigarello presenterà un Concerto per la Pace all’Auditorium del Centro Culturale di via Frida Kahlo. Sul palcoscenico si avvicenderanno due rock band, i Rolling Waves – Pink Floyd and David Gilmour tribute band. e la Traver Band, oltre ad alcuni giovani artisti di San Giorgio Bigarello.

Dai pezzi storici dei Pink Floyd ai brani rock blues che hanno segnato intere generazioni, il messaggio di pace che partirà dal palco dell’Auditorium offrirà un interessante spunto per riflettere sulla solidarietà umana, sull’idea di fratellanza e sui rischi dell’isolamento sociale.

L’ingresso è gratuito con offerta libera per la raccolta di fondi necessari all’accoglienza dei profughi, soprattutto donne e bambini, accolti in famiglie e strutture sul territorio del Comune. La raccolta dei fondi sarà gestita dall’Associazione San Giorgio Solidale al seguente IBAN:

IT68-C-05034-05830-000000000100 Gruppo Banco BPM

La prenotazione al concerto è obbligatoria: è necessario inviare un messaggio Whatsapp (entro venerdì 13 maggio ore 13) al numero 331 2643672 specificando nome, cognome, titolo dell’evento e numero di posti da occupare.