Laboratorio di narrazione con Avis e Anlaids

MANTOVA – Avis Comunale di Mantova e Anlaids organizzano un laboratorio gratuito di narrazione sul tema della responsabilità. Il workshop si terrà in due momenti, domani e sabato 28 novembre dalle 9 alle 12 e sarà online. Per iscriversi basta mandare un’email a anlaidsavisnarrazione@gmail.com. Si riceverà, così, il link che basterà cliccare per seguire il laboratorio direttamente da pc, tablet o smartphone. Con questa iniziativa le due associazioni vogliono invitare a una riflessione sul tema della responsabilità, che ha caratterizzato il lavoro di Avis e Anlaids per il 2020 e che si rende, oggi, più che mai attuale. I partecipanti saranno guidati nella stesura di un breve testo su questa tematica.