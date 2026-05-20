20 Maggio 2026 - 15:12:09
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Malore al volante, muore poco dopo in ospedale. La vittima è un 65enne di Castelbelforte

MANTOVA  E’ stato colto da un malore mentre era al volante della sua auto. Il mezzo è finito fuori strada sulla ciclopedonale di lungolago Gonzaga e si è appoggiato contro il guard rail. Quando Domenico Petrelli, 65enne di Castelbelforte è stato soccorso era in arresto cardiaco. Il personale del 118 ha cercato di rianimarlo sul posto e lo ha poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso0 del Poma dove però è deceduto poco dopo. Il fatto è accaduto ieri ontorno alle 23.30. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Mantova, che hanno comunque accertato che l’uomo è deceduto in seguito a malore e non a un incidente stradale.

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