Calcio Prima Categoria – Bianchi: “Voglio portare la Dinamo in Promozione”

GONZAGA La Dinamo Gonzaga si è qualificata per la fase regionale dei play off battendo 2-1 il Suzzara nella finale del girone G. I gonzaghesi torneranno in campo domenica al “Brioni” per affrontare il Brembate Sopra, prima sfida di un triangolare che comprende anche la Bagnolese, cui faranno visita il 7 giugno. «Con il Suzzara è stata una bella gara – afferma Cristian Bianchi – in settimana l’avevamo preparata bene, cambiando modulo con marcature a uomo. Sapevamo di avere a disposizione due risultati su tre, ma questa situazione poteva anche essere un’arma a doppio taglio. Alla fine ci siamo portati a casa una vittoria meritata e fortemente voluta. Siamo contenti». La Dinamo è ora a due passi dalla seconda promozione consecutiva: «È stata una stagione bellissima – dice ancora Bianchi – da matricole, ambientarsi in Prima non è stato semplice, però potevamo contare su tanti giocatori esperti e di categoria superiore. I play off sono sempre stati il nostro obiettivo. E li abbiamo raggiunti, nonostante tanti infortuni. A fare la differenza alla fine è stato il gruppo. Nello spogliatoio siamo tutti amici. In altre società questo legame non è così scontato. Quando ci sei dentro capisci veramente che il mondo Dinamo Gonzaga è bellissimo. E quando trovi un ambiente così stai bene mentalmente e rendi anche di più. La società è solida e il presidente ci tratta come giocatori di Serie D: fa tanto la differenza. Alla Dinamo non siamo un numero. Questa è casa mia, ho firmato un contratto con la società a vita». Bianchi è ora proiettato verso la sfida casalinga di domenica prossima contro il Brembate: «Ci hanno parlato di una squadra solida. Sarà difficile, ma noi l’affronteremo come abbiamo sempre fatto finora. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico. Contro il Suzzara c’erano tantissimi tifosi e questo fa sempre piacere perché ci sprona a dare più del 100%. Vogliamo vincere e portare la Dinamo dove merita: in Promozione».