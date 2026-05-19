Teatro-Canzone “Paint it Black”, data zero a San Benedetto Po

San Benedetto Po Grazie ad una organizzazione d’eccezione a cura di Ponderosa Music Art in collaborazione con Borderland-Associazione di Confine e Coop. Zerobeat, ospiterà la data zero di un evento straordinario di Teatro-Canzone “The Rolling Stones – Paint it Black” che debutterà al Blue Note di Milano il 2 giugno. I giorni più bui della più grande e luminosa band di rock and roll del pianeta raccontati in modo originale, curioso, affascinante e impreziositi da brani leggendari rivisitati in chiave acustica con suggestive immagini e filmati storici proiettati su un grande schermo. Dalla misteriosa morte di Brian Jones (3 luglio 1969) al tour americano conclusosi in modo tragico ad Altamont (6 dicembre 1969) i sei mesi più difficili della storia di Jagger, Richards & Co. rivivono nello spettacolo scritto e narrato da Ezio Guaitamacchi (giornalista e scrittore di fama nazionale e già coautore per “Quelli della Notte” di Renzo Arbore. Una storia incredibile sempre in difficile equilibrio tra fatti tragici e momenti di entusiasmo che ha segnato la rinascita artistica (e personale) di un gruppo di ragazzi inglesi nati per fare musica. Sul palco, con Ezio e le sue chitarre, la voce incantevole di Brunella Boschetti il talento artistico di Andrea Mirò (in foto con Guaitamacchi), direttore musicale dello show, e le doti performative di Folco Orselli, qui nel duplice ruolo di attore (interpreta la figura di Sam Cutler, all’epoca tour manager degli Stones) e quella di musicista. Da “Brown Sugar” a “Sympathy for the Devil”, da “Ruby Thursday” a “Gimme Shelter”, una dozzina di classici “stonesiani” verranno rivisitati e riproposti in modo insolito, suonati esclusivamente con strumenti acustici.

Ci spiega Cayo Delegati di Borderland: “Il rapporto ultraventennale di stima professionale reciproca che mi lega a Ponderosa risale agli esordi del Festival Sconfinart e nel tempo si è trasformato in una significativa amicizia con alcuni manager dell’agenzia.. tanto che hanno pensato a noi per accogliere gli artisti impegnati nelle ultime prove di questo nuovo importante progetto teatrale – musicale”

Dice Roberto Pavani – Presidente di Coop. Zerobeat – “Siamo felici di perfezionare e consolidare l’esperienza maturata nel corso di tanti anni con Borderland aprendoci a collaborazioni artistiche, culturali e professionali estremamente qualificate quali Ponderosa, realtà che si è rivelata particolarmente sensibile alle questioni di inclusione sociale e territoriale, auspicando che contesti/spazi di portata minore rispetto al territorio nazionale, possano essere valorizzati e crescere per affermarsi come laboratori sperimentali di varia umanità.”

Continua Cayo Delegati: “Questo evento rappresenta l’occasione per Borderland e per gli straordinari compagni di Zerobeat di far crescere una collaborazione con altre piccole preziose realtà sociali del territorio con le quali stiamo condividendo un percorso difficile quanto gratificante l’evento promuovere quella cultura e quella pratica sociale che da sempre ci sprona per allestire esperienze solidalmente collettive condivise e aperte a tutta la comunità…” Conclude Delegati: “In queste settimane stiamo lavorando per organizzare un festival estivo di 6/7 eventi nel solco del Festival Sconfinart; per ora stiamo incassando alcune disponibilità artistiche di indiscussa qualità e sono in corso le valutazioni del caso, da Stefano Bollani a Paolo Fresu, dagli Hosoo Transmongolia al Canzoniere Grecanico Salentino, da Finaz (chitarrista fondatore con il compianto Enriquez di Bandabardó) a Fabrizio Bosso, Nada e Avion Travel. Ora dipenderà molto dall’entità delle risorse che sapremo raccogliere. In questo senso coglierei l’occasione per ringraziare chi ci è sempre stato vicino in tutti questi anni: Cocconi beverage, Fondazione Bam, Circolo Filatelico e Laboratorio Analisi Zootecniche Mancinelli di Gonzaga, Luci-Lucciole-Bugie di Suzzara e Germano Giglioli Gioielleria di Novi”.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.15 al Teatro Beatnik di via Montale 6 a San Benedetto Po; la biglietteria funzionerà dalle ore 20. Previsto un contributo di solidarietà di 15 Euro. Info e prenotazioni 340.2201178.