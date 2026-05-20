Casaloldo: in tantissimi per la 50esima edizione della mini-gincana di Avis

CASALOLDO Cinquant’anni: un traguardo che poche manifestazioni sportive per ragazzi possono vantare, e che l’Avis di Casaloldo ha raggiunto domenica con la consueta semplicità. Ovvero con il tradizionale appuntamento con la mini-gincana dei bambini, mentre i genitori a bordo pista facevano il tifo, per un pomeriggio all’insegna di biciclette, famiglie, e applausi.

Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa. Con una nota che va sottolineata: la mini-gimcana è forse l’unica manifestazione di Casaloldo in cui le famiglie di origine straniera partecipano davvero, tutte insieme, senza riserve, come parte del paese. E questo, a cinquant’anni dall’inizio, è forse il risultato più bello e importante.

Intelligente e toccante la scelta di istituire il trofeo Micali per il miglior tempo medio, e di far consegnare la coppa a Federica, la nipote di Franco Micali, inventore della manifestazione e fondatore di Avis Casaloldo. La riconoscenza verso chi ha aperto strade si testimonia anche così: con un gesto semplice, davanti a tanti bambini che pedalano.