Calcio giovanile – Torneo delle Province: a Castiglione la doppia sfida contro Bergamo

Mantova Lo stadio Lusetti di Castiglione delle Stiviere ospita oggi pomeriggio gli incontri della terza giornata del Torneo delle Province, girone B, tra le Rappresentative di Mantova e Bergamo. Si comincia alle ore 15.30 con i Giovanissimi, a seguire (ore 17) il match degli Allievi. Entrambe le selezioni virgiliane sono purtroppo già eliminate, a prescindere dai risultati odierni, per cui si tratta del congedo per i ragazzi guidati da Artioli (l’U15 ha perso le precedenti gare con Monza e Pavia) e Bozzini (l’U17 ha battuto Pavia e perso con Monza, che ha già strappato il pass per le semifinali).

Si sono giocati ieri due recuperi dei Giovanissimi U14: Atletico-Castellana 1-2 (Svinarciuk e

2 Sartori), Mantovana-Quistello 0-1 (Siliprandi). E oggi, con Pomponesco-Moglia (ore 19), si completa la fase primaverile del campionato che ha visto trionfare l’Asola a punteggio pieno.

Coppa Leali – Tra oggi e giovedì si giocano le gare della seconda giornata della Coppa Leali. Il programma: oggi Roverbellese-La Cantera (18.15); domani Porto-Castellana (18.30), Rapid Olimpia-Curtatone (19.30), S.Egidio S.Pio X-Accademia Lori (19); giovedì: Sporting Club-San Lazzaro (19.30).