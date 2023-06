Papa Francesco “Sfida immigrazione si affronti partendo da fraternità”

ROMA (ITALPRESS) – “La fraternità e l’amicizia sociale è il grande “sogno” che ho condiviso con tutta la Chiesa e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Penso che la fraternità possa essere anche fonte di ispirazione per chi vuole oggi ri-animare l’Europa, perchè risponda pienamente alle attese sia dei suoi popoli sia del mondo intero. Perchè un progetto di Europa oggi non può che essere un progetto di respiro mondiale. Ritengo che i politici cristiani oggi si dovrebbero riconoscere dalla capacità di tradurre il grande sogno di fraternità in azioni concrete di buona politica a tutti i livelli: locale, nazionale, internazionale. Ad esempio: sfide come quella delle migrazioni, o quella della cura del pianeta, mi pare che si possano affrontare solo a partire da questo grande principio ispiratore: la fraternità umana”. Lo scrive Papa Francesco in un messaggio inviato al presidente del gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo a Strasburgo, Manfred Weber.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it