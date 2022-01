Slitta al 30 marzo lo spettacolo di Debora Villa

MANTOVA Per motivi logistici legati allo stato emergenziale, lo spettacolo di Debora Villa, “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, previsto per il 14 gennaio 2022 al Teatro Sociale di Mantova, è stato posticipato al 30 marzo 2022.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Eventuali richieste di rimborso, possono essere inoltrate su Ticketone.it entro e non oltre il 4 febbraio 2022.