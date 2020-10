MANTOVA Teatro Magro porta in scena A menadito Sabato 3 Ottobre alle ore 21.00 presso la Spazio santalucia24 di Fondazione “Luigi ed Eleonora Gonzaga” – ONLUS (via Frattini, 24 – Mantova), la produzione under35 di Teatro Magro dedicata ai libri. A menadito è un ciclo di incontri teatrali/performativi dedicati a libri (famosi e non) in cui i due attori presenti in scena conoscono interamente a memoria un libro ciascuno. Ogni attore conosce a memoria il libro. Lo conosce bene, benissimo, “a menadito” in ogni sua pagina, in ogni anfratto di ciascuna parola scritta, in ogni suo passaggio – sia anche nascosto o sottinteso. Il pubblico ha la facoltà di aprire il libro ad una pagina casuale e l’attore, dopo una rapida lettura introduttiva delle prime righe della suddetta pagina, comincia a raccontare, da quel punto in poi, cosa accade nel libro. Tutto a memoria. Tutto a menadito. Perché quel libro lo conosce bene, lo conosce in ogni sua increspatura della punteggiatura, in ogni suo approfondimento, in ogni possibile contesto e sotto-testo. Il libro gli appartiene e lui stesso appartiene al libro. E così, da uno stralcio di narrazione si aprono frammenti performativi: aneddoti, collegamenti, rimandi, risposte, epiloghi, immagini e suggestioni. L’atto teatrale continua, si può selezionare ancora, e ancora, e ancora. Davanti a sé il pubblico ha una sorta di wunderkammer – una stanza delle meraviglie dove i collezionisti raccoglievano oggetti straordinari. Il libro non ve lo leggiamo. Ve lo raccontiamo. A memoria. Sia che l’abbiate già letto, sia che non l’abbiate mai sentito nominare nel libro c’è sempre qualcosa da (ri)scoprire. E ve lo dimostriamo: si può rimanere affascinati, ascoltando, in uno stato di meraviglia. L’incontro di “A menadito” è tratto da “Jane Eyre” di Charlotte Brontë con Agata Torelli e da “Ogni cosa è illuminata” di Jonathan Safran Foer con Lorenzo Mirandola, entrambi attori under35 di Teatro Magro. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. informazioni e prenotazioni | fondazionegonzaga.onlus@gmail.com | ingresso con offerta libera – offerta consigliata 5€