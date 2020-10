Basket m – Abc Virtus ammesso in Promozione

Mantova L’Abc Virtus Mantova è stata ammesso nel campionato di Promozione Maschile. La decisione è stata presa ieri mattina dal comitato regionale Fip della Lombardia. La domanda di ripescaggio era stata fatta già qualche mese fa dalla società mantovana, dopo la sospensione del torneo di Prima Divisione dovuta all’emergenza Covid.

Ecco le parole del presidente Simone Arru: «E’ un piccolo salto di categoria che ci proietta in un campionato che si prospetta coriaceo per la qualità di tutte le squadre partecipanti. E’ un importante passo avanti per lo staff tecnico societario e la rosa del team; un ulteriore momento di crescita, anche dopo la promozione con le ragazze, per un club come il nostro, in continua evoluzione. Partecipare a questi campionati – promozione maschile e serie C femminile – non ci farà stravolgere il nostro progetto, che resta quello di cercare di dare spazio ai ragazzi e ragazze provenienti dal nostro vivaio. Giocheremo con la consapevolezza di affrontare squadre esperte e con elementi di categoria superiore, ma noi scenderemo in campo con l’orgoglio ed il senso di appartenenza che da sempre evidenziano le nostre formazioni».