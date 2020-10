L’uomo Delfino lunedì al Carbone

MANTOVA Ritrovare sé stessi nelle profondità del mare, ristabilire il contatto originario tra l’uomo e la natura, trovare forza e armonia nella scoperta dei propri limiti. Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre arriva al cinema del carbone L’UOMO DELFINO, il film che racconta la straordinaria vita di Jacques Mayol, il campione di immersione che è riuscito a scendere più volte oltre i 100 metri di profondità. Dal Giappone al Mediterraneo, dall’India alle Bahamas, il documentario segue la storia di un uomo che si è riconosciuto nell’immensità del mare e nelle sue creature, attraverso le testimonianze di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e numerosi documenti d’archivio. La voce narrante del film è di Jean-Marc Barr, l’attore che interpretava Mayol in LE GRAND BLEU di Luc Besson.

“Atleta, filosofo e avventuriero, – racconta il regista Lefteris Charitos – Jacques Mayol ha viaggiato in tutto il mondo divulgando una visione olistica dell’esperienza umana che si basa sul bisogno di riconnettersi con la natura. Il film tratta questioni essenziali dell’esistenza umana. La morte, i limiti del corpo, il ritorno alla natura, le trappole dell’ambizione personale e della fama, l’equilibrio del corpo e dell’anima attraverso la meditazione. Questi sono i temi dominanti della vita di Mayol e che guidano la narrativa del film”.

Alla proiezione di martedì 6 interverrà Elisabetta Boari del gruppo Free-Dive.

Tutte le proiezioni si terranno alle 21.15. Biglietti: intero 7 euro, ridotto soci cinema del carbone, aderenti gruppo Free-Dive e under 25 5 euro.

Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.