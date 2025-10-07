Tempo d’Orchestra – Prime Note, selezione d’ascolto firmata Oficina Ocm

Mantova Tempo d’Orchestra 25/26 riserva una proposta speciale a chi voglia avvicinarsi alla grande musica dal vivo, sperimentando la bellezza del condividerne la fruizione a teatro: un ciclo d’ascolti appositamente selezionati. Quattro serate particolarmente accattivanti con orchestre sinfoniche e da camera, grandi solisti e direttori della scena internazionale, capolavori del repertorio più amato vanno in scena tra Teatro Sociale e Teatro Bibiena di Mantova. Vi si accede con una specifica formula d’abbonamento, Prime Note (50 euro – riservata a chi non si è mai abbonato prima).

Prime Note include l’inaugurazione della 33esima edizione di Tempo d’Orchestra, storica stagione concertistica dell’Orchestra da Camera di Mantova, in programma al Teatro Sociale, mercoledì 29 ottobre (ore 20.30): la pianista Anna Fedorova, protagonista di una sfavillante carriera che affonda le basi su ben 14 affermazioni nei principali concorsi internazionali, approda a Mantova con la Savaria Symphony Orchestra, diretta da Kálmán Szennai, per una serata di grande impatto nel segno di Beethoven, Schumann, Liszt e Kodaly.

A novembre (giovedì 27, ore 20.30, Teatro Sociale), Prime Note propone all’ascolto il Concerto per pianoforte n. 1 di Brahms e la Sinfonia “La riforma” di Mendelssohn. Il compito di far brillare la modernità dell’opera di Brahms è affidato alla pianista franco-albanese Marie-Ange Nguci, che, nonostante la giovane età, conta già importanti titoli in ambito accademico e collaborazioni di alto livello in quello concertistico. Con lei sul palco l’Orchestra della Toscana, eccellente compagine nata nel 1980 e già più volte applaudita a Mantova negli anni passati, che nell’occasione è diretta da Hossein Pishkar.

La produzione dell’Orchestra da Camera di Mantova (Ocm), compagine residente, attesa al Teatro Bibiena il 14 marzo 2026 (ore 20.30), nel segno di Beethoven e Mendelssohn, costituirà la terza proposta del ciclo. L’Ocm tornerà di scena al fianco della violinista Veronika Eberle, talento straordinario al centro di una carriera che la vede protagonista nei più grandi teatri al mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Concertgebouw di Amsterdam per non citare che due templi della musica d’arte.

Quarta perla inclusa in Prime Note, il gran finale di stagione che vedrà sul palcoscenico del Teatro Sociale, venerdì 17 aprile 2026 (ore 20.30), l’orchestra barocca Akademie für Alte Musik Berlin, chiamata a interpretare le Quattro Suite per orchestra BWV 1066, 1067, 1068 e 1069 di Johann Sebastian Bach. Prime Note è in prevendita da martedì 7 ottobre 2025 al Boxoffice di Oficina Ocm (piazza Sordello 12, T. 0376 360476, boxoffice@oficinaocm.com, dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 15-18).