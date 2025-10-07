Ostiglia – Studenti protagonisti dell’iniziativa “Scrivimi presto”

Ostiglia In occasione della Festa dei nonni, 44 alunni delle classi quinte della scuola primaria “Collodi” di Ostiglia sono stati protagonisti dell’iniziativa “Scrivimi presto”, promossa da Poste Italiane. Gli alunni si sono recati nell’ufficio postale, per inviare le cartoline dedicate ai loro nonni. Obiettivo dell’iniziativa, è quello di avvicinare i giovani al mondo della scrittura come alternativa coinvolgente ed emozionante rispetto alla modalità “tecnologica” usate quotidianamente. L’attività ha permesso ai bambini di riscoprire il piacere della scrittura preparando una dedica ai loro nonni. Le cartoline sono state timbrate e ritirate per essere consegnate ai destinatari speciali.