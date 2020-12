Volta Mantovana, oggi libri in dono agli studenti dal Comune per una Santa Lucia speciale

VOLTA MANTOVANA – Una Santa Lucia speciale attende oggi tutti i bambini e le bambine delle scuole elementari e i ragazzi e le ragazze delle scuole medie di Volta Mantovana. L’amministrazione comunale guidata da Luciano Bertaiola farà trovare infatti a tutti un libro. Un volume che è l’inizio di un percorso di lettura che porterà i ragazzi e le ragazze a preparare, con gli insegnati e le insegnanti, un progetto di lettura che, in primavera, li condurrà a un incontro con gli autori di questi libri. Per le classi delle scuole elementari il libro che è stato scelto è il primo volume della serie de I Maghi Raminghi (Piemme) di Pier Domenico Baccalario, mentre per le classi delle medie è stato scelto La notte delle malombre di Manlio Castagna. Un progetto che conferma la volontà di investimento sulle scuole da parte dell’amministrazione comunale che, in estate aveva promosso anche lezioni gratuite all’aperto nei giardini di palazzo Gonzaga.