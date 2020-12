Calcio Serie C: MANTOVA-CESENA (aggiornamenti live)

MANTOVA Dopo 11 anni di assenza, torna allo stadio Martelli una sfida ricca di tradizione e fascino: Mantova-Cesena. Le due squadre sono separate da due punti in classifica a favore dei virgiliani (24 contro 22) ed entrambe vivono un periodo favorevole: 5 risultati utili consecutivi (con tre vittorie) per il Mantova, 6 per il Cesena. Il tecnico dei biancorossi Troise è squalificato; in panchina la coppia Garzon-Satta. Unico indisponibile nell’Acm è il difensore Bianchi. Da seguire il duello tra bomber: Ganz da una parte, Bortolussi dall’altra. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA (4-4-2): Tozzo; Esposito, Checchi, Zanandrea, Panizzi; Guccione, Lucas, Gerbaudo, Di Molfetta; Ganz, Vano. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Militari, Zappa, Zibert, Rosso, F. Tosi, Saveljevs, Mazza, Milillo, Moreo, Cheddira. All.: Troise.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Maddaloni, Favale; Steffè, Petermann, Ardizzone; Koffi, Bortolussi, Capanni. A disp.: Satalino, Longo, Sala, Aurelio, Zecca, Russini, Munari, Ricci, Collocolo, Nanni, Campagna, Capellini. All.: Viali.

ARBITRO: Ettore Longo di Cuneo (assistenti: Belsanti e Dentico di Bari)

RETI:

NOTE:

Primo tempo