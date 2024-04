Wedding a primavera a Villa di Bagno, torna l’evento per gli sposi

PORTO MANTOVANO Una vera e propria esperienza wedding. Da vivere in una giornata: domenica 7 aprile dalle 10 alle 20 torna Wedding a primavera in Villa. La location è Villa Di Bagno, che aprirà i suoi storici ambienti e il parco per una speciale occasione. Alla quale prendono parte 57 espositori selezionati. Per dare a chi partecipi all’evento la possibilità di vivere in anteprima la cerimonia e il ricevimento di nozze. O una ricorrenza particolare, da celebrare con le persone care.

La manifestazione è diventata nel tempo un appuntamento imperdibile nel settore, grazie alla collaborazione strutturata tra gli organizzatori e i professionisti che contribuiscono all’iniziativa. Che permette di curare in ogni dettaglio un evento importante, anzi unico. Ma anche di scoprire nuove proposte e tendenze. Dalle decorazioni floreali al catering, dall’illuminazione ai video, dai viaggi alla consulenza dell’immagine: tutto è pronto per realizzare una festa da sogno. Gli allestimenti nel parco permettono di ricreare l’atmosfera del giorno più bello, le luci diffuse e le farfalle luminose daranno un tocco magico al magnifico contesto. Poi il taglio della torta scenografico di fronte alla villa. Ancora: intrattenimento per i più piccoli, live musicali, spettacoli di prestigio, esposizioni d’auto d’epoca, la creazione digitale delle partecipazioni di matrimonio.

Sposi itineranti negli spazi della villa consentiranno di ammirare i capi per l’occasione e un team di esperti sarà a disposizione per consulenze circa acconciatura e trucco per la sposa e per il look dello sposo. Non mancheranno sorprese per chi partecipi a questo speciale incontro, che si snoda tra i diversi piani della nobile dimora ottocentesca, la serra e il parco che circonda la tenuta. Nel giardino si trovano un delizioso laghetto che lambisce il prato, un tempietto in omaggio all’antichità classica, una torre gotica a memoria del Medioevo ed elementi più propriamente naturali, quali la grotta e la montagnola.

L’appuntamento con Wedding a primavera in Villa è per domenica 7 aprile, con entrata gratuita su prenotazione al numero 3534229080. L’ingresso è da via Bachelet. L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Mantovano. Per informazioni www.villadibagno.com.