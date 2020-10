Amministrative, Calenda “Mi candido a sindaco di Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho deciso, mi candiderò per fare il sindaco di Roma perchè penso che chi ha una possibilità di prendere la città dove è nata la cultura occidentale deve farlo: è un dovere e lo farò”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato a “Che tempo che fa” su rai3. “Partecipiamo a un tavolo con tutte le forze del centrosinistra, auspico che ci sia un ampio appoggio – ha proseguito – perchè rimettere a posto questa città dev’essere un lavoro corale”. Per Calenda “il Pd dovrebbe appoggiarmi se pensano che sia la persona adatta per governare Roma. La gestione dei Cinque Stelle è stata disastrosa, con la Raggi è peggiorato tutto”.

