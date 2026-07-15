Tamburello – Solferino domina il derby: Dossena nel mirino

Solferino Il Solferino rispetta il pronostico, supera con autorità il Castellaro nel recupero e tiene aperta la corsa al primo posto della regular season. Il netto 2-0 conquistato martedì sera nel derby collinare permette infatti alla formazione guidata da Ruffoni di portarsi a soli due punti dalla capolista Dossena, preparando nel migliore dei modi lo scontro diretto di sabato sera, ultima giornata della stagione regolare e autentico “spareggio” per il primato prima dei play off.

Festi e compagni hanno archiviato la pratica con una prestazione convincente, riscattando immediatamente la battuta d’arresto di Segno e confermando la superiorità già mostrata dieci giorni prima nella finale di Coppa Europa disputata in Francia contro gli stessi rivali. Un derby mai realmente in discussione, con il Solferino padrone del campo fin dalle prime battute. Il primo set è stato un autentico monologo dei collinari, capaci di prendere subito il largo sul 2-0, allungare sul 4-0 e chiudere senza concedere giochi agli avversari sul 6-0. Nel secondo parziale il Castellaro ha provato a reagire, ma il Solferino ha continuato a mantenere il controllo della sfida, portandosi sul 2-0, poi sul 3-1 e sul 5-1, prima di chiudere definitivamente i conti sul 6-1 dopo due ore e trenta minuti di gioco.

Al termine dell’incontro il direttore tecnico Enos Ruffoni ha sottolineato la risposta della squadra: «Rispetto alla gara in Trentino abbiamo giocato con concentrazione e tanta attenzione, esprimendoci al meglio delle nostre possibilità. Sabato ci attende la sfida casalinga con il Dossena: vincendo chiuderemmo al primo posto la stagione regolare. In semifinale da primi affronteremmo il Segno, mentre arrivando secondi ci toccherebbe il derby con il Ceresara». Deluso il Castellaro, mai realmente in partita. «E’ stata una serata storta – commenta Riccardo Baietta -. Non siamo mai riusciti a entrare in gara. Sapevamo che il Solferino avrebbe cercato il riscatto dopo la sconfitta con il Segno, mentre noi avremmo dovuto confermare quanto di buono avevamo fatto nelle ultime uscite. Ora archiviamo questo derby e pensiamo subito all’ultima partita di sabato sul campo del Castelli Calepio».

Classifica: Dossena 48 p.ti, Solferino 46, Ceresara 38, Segno 34, Arcene 31, Cavrianese e Castellaro 19, Bardo- lino 10, Valgatara e Castelli Calepio 5.

Prossimo turno (sabato): Arcene-Ceresara, Bardolino- Segno, Castelli Calepio-Castellaro, Cavrianese-Valgatara, Solferino-Dossena.