Handbike – Giro d’Italia: Teresa De Gregorio sempre in rosa

CASTEL GOFFREDO La goffredese Teresa Angela De Gregorio continua a dominare il Giro d’Italia Handbike. Nella terza tappa disputata a Monfalcone, la portacolori del Ciclo Club 77 ha conquistato l’ennesima vittoria nella categoria WH3, confermandosi ancora una volta al vertice della specialità. Un successo costruito con sacrificio, allenamenti e una straordinaria forza di volontà, qualità che le hanno permesso di superare ogni ostacolo e di tagliare per prima il traguardo. Grazie a questo risultato, De Gregorio conserva la maglia rosa di leader della classifica generale di categoria. Il Giro d’Italia Handbike tornerà il 6 settembre con la quarta tappa in programma a Carugate, nel Milanese.