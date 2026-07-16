Ciclismo giovanile – Record di iscritti per il Trofeo Pro Loco di Guidizzolo

GUIDIZZOLO L’attesa è terminata: questa sera, dalle 19.30, Guidizzolo torna capitale del ciclismo giovanile con la 33ª edizione del Trofeo Pro Loco. Saranno ben 226 gli atleti al via, un numero record che conferma il prestigio della manifestazione organizzata dal Ciclo Club 77 in collaborazione con Pro Loco, Comune di Guidizzolo e Comitato provinciale Fci. In gara i Giovanissimi delle categorie G4, G5 e G6, oltre a Esordienti e Allievi, pronti a contendersi una delle competizioni più attese del calendario estivo. Un successo già prima del via per gli organizzatori, che hanno raccolto un’adesione senza precedenti, a testimonianza del valore tecnico e organizzativo di una corsa che, negli anni, si è guadagnata l’appellativo di “Classica d’estate”. L’evento rientra anche nel ricco programma della tradizionale Fiera di Luglio, appuntamento che da oltre trent’anni anima il centro di Guidizzolo e richiama un pubblico sempre numeroso. La formula di gara resta quella che ha contribuito a rendere celebre il Trofeo Pro Loco. Pur disputandosi su strada, la competizione riproporrà infatti la spettacolare corsa a punti, specialità tipica della pista. I concorrenti si sfideranno su un circuito cittadino di un chilometro, interamente ricavato nel centro storico, affrontando uno sprint ogni due tornate. A ogni volata verranno assegnati punti preziosi per la classifica finale, rendendo la gara intensa e combattuta dall’inizio alla fine. Un tracciato completamente pianeggiante potrebbe far pensare a una prova semplice, ma il continuo susseguirsi di sprint richiederà brillantezza, tattica e grande resistenza.

A rendere ancora più ricca la serata sarà la mostra “La storia del ciclismo in un’altra dimensione”, allestita nella sala Punto Arte di via Rodella 8. L’esposizione raccoglie miniature dedicate ai grandi campioni del passato e del presente, oltre a suggestivi quadri tridimensionali realizzati dall’artista Corrado Monfardini. La mostra sarà aperta dalle 17 alle 23, offrendo agli appassionati un’occasione speciale per immergersi nella storia delle due ruote prima e dopo le gare.