Banca Generali, on line il nuovo sito istituzionale

MILANO (ITALPRESS) – E’ on line da oggi la nuova versione di www.bancagenerali.com, il sito istituzionale di Banca Generali che si presenta in una versione rinnovata nella grafica e nelle funzionalita’. Al fianco del tradizionale focus sulle sezioni Governance e Investitori, nel nuovo sito vengono approfondite le notizie, i valori aziendali e gli obiettivi strategici di Banca Generali. Spazio anche per un focus sulla sostenibilita’ e per le testimonianze dei lavoratori del Gruppo.

Non solo comunicazione istituzionale per gli investitori e i professionisti dei media: su bancagenerali.com anche le informazioni per i clienti e l’accesso all’Home Banking.

Il nuovo sito e’ stato sviluppato con il supporto tecnico dell’agenzia digitale Open Mind e completa il restyling della comunicazione istituzionale della Banca che nelle scorse settimane aveva gia’ presentato la app BG Investor nella sua versione rivisitata. Disponibile per dispositivi Android e iOS, BG Investor e’ un altro modo per rimanere in contatto con le informazioni finanziarie riguardanti Banca Generali.

