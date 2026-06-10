10 Giugno 2026 - 12:48:03
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Home Provincia Cade con la carrozzina dall’argine: tragedia per una 92enne di Dosolo

Cade con la carrozzina dall’argine: tragedia per una 92enne di Dosolo

Alle ore 20,45 di ieri sera, in Dosolo via Gino Lupi, nella zona golenale, un 65nne mentre stava passeggiando sull’argine assieme all’anziana madre che era su una carrozzina, si distraeva per prendere del cibo da dare ad alcuni gatti randagi. Nel momento di distrazione udiva la madre ruzzolare dall’argine, con la carrozzina, che poi la schiacciava. Immediati i soccorsi ma nonostante le manovre rianimatorie veniva constatato il decesso di Liliana Ferrari, 92nne residente a Dosolo. Sul posto i Carabinieri di Viadana. La salma veniva restituita ai familiari.

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