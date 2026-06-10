Pallavolo serie C/D Crer – Baratella nuovo coach di Moglia Campagnola, Scacchetti resta alla Truzzi

Mantova Gianni Baratella è il nuovo allenatore della Renusi Osgb Campagnola Emilia, formazione impegnata nella Serie C femminile dell’Emilia-Romagna. Succede a Michele Mossini e per lui si tratta di un gradito ritorno nella società della Bassa. Contestualmente è stata rinnovata per altri due anni la collaborazione con Campagnola Emilia, dopo un primo biennio giudicato molto positivo. Sul fronte del mercato arrivano l’opposto Giulia Bignardi dallo Stadium Mirandola e la schiacciatrice Alice Di Renzo dalla Nutristar Correggio. Confermate Iris Gualtieri, Sofia Ferrari, Sara Galaverni, Martina Guarnieri, Patrizia Bonito, Aurora Baraldi, Valentina Corsi, Beatrice Malavasi, Arianna Daolio e Chiara Sacchi. Lasciano invece Sara Loi, Erica Catellani, Anna Bizziocchi e Sarah Kpalobi.

Nella serie D Crer, Maurizio Scacchetti anche nella prossima stagione sarà alla guida della Truzzi, impegnata nel campionato di Serie D femminile dell’Emilia-Romagna. Confermato nel ruolo di vice Sergio Longhi. La formazione poggese ha recentemente disputato la finale play off per la promozione in serie C, uscendo sconfitta nel doppio confronto con Vignola, ma tenendo testa a una delle squadre più competitive del Modenese. Nonostante qualche possibilità di ripescaggio, dalla società fanno sapere che l’intenzione è quella di proseguire in serie D, non ritenendo ancora l’organico pronto per affrontare un torneo impegnativo come la C e preferendo continuare il percorso di crescita e valorizzazione delle proprie atlete.