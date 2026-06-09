Questo week end a Moglia arriva il Luna Park Street Food

MOGLIA Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 piazza della Libertà a Moglia diventerà il cuore di un grande weekend di festa con “Luna Park Street Food”, un evento pensato per regalare alla cittadinanza momenti di divertimento, gusto e convivialità.

Per tre giorni il centro cittadino si trasformerà in un luogo di incontro per famiglie, giovani e visitatori, tra le attrazioni del Luna Park e una ricca proposta gastronomica curata da Trattorie Viaggianti.

Un vero viaggio tra sapori da tutto il mondo accompagnerà il pubblico lungo l’intera manifestazione: dalle specialità americane e indiane alle tradizioni lombarde, piemontesi, abruzzesi, liguri, toscane, emiliane e napoletane, senza dimenticare dolci e cocktails. Un’offerta variegata e accattivante, pensata per soddisfare tutti i gusti e rendere l’esperienza ancora più completa.

Il programma sarà arricchito da due appuntamenti da non perdere: sabato 13 giugno alle ore 20.00 salirà sul palco la Blasco’s Band, tribute band dedicata a Vasco Rossi. Come special guest sarà presente Mauro Palermo, chitarra nell’iconico album “Liberi liberi” di Vasco Rossi. Domenica 14 giugno dalle 10.00 alle 20.00 sarà la volta del mercatino, che aggiungerà colore e vitalità all’iniziativa. L’evento, patrocinato dal Comune di Moglia e realizzato in collaborazione con Associazione Leopotter Action Etica Street, promette di animare il centro cittadino con un’atmosfera festosa e partecipata.

Gli stand gastronomici saranno aperti anche per asporto nei seguenti orari: venerdì 12 e sabato 13 giugno dalle 18 alle 24, mentre domenica 14 giugno dalle 11 alle 23. La manifestazione è a ingresso libero.