Domani sera al Jab Pub di Gazoldo le premiazioni della 1ª edizione della “Coppa Imbattibile”

MANTOVA Ci siamo. Nel numero 900 de “La Voce dello Sport per Tutti” avevo presentato questa mia creatura, la “Coppa Imbattibile”. La mia memoria era andata al mitico Perugia di Ilario Castagner, per intenderci quello della stagione 1978-1979, quando terminò il campionato di serie A al secondo posto con 41 punti (all’epoca la vittoria della singola partita valeva due punti) alle spalle del Milan che di punti ne aveva 44. La squadra è rimasta nella storia del calcio italiano come la prima compagine ad aver terminato la massima competizione calcistica italiana senza subire alcuna sconfitta, un record di imbattibilità (11 vittorie e 19 pareggi) che verrà poi eguagliato dal Milan nel 1991/1992 e dalla Juventus nel 2011-2012.

E, così è scattata dentro di me la volontà di premiare la squadra che cade per ultima tra tutte le compagini partecipanti ai campionati amatoriali. Per vincere la “Coppa Imbattibile” non serve tagliare con le forbici i tagliandi, non occorre correre a compilare schede per far vincere questo o quello, non c’è la necessità che tutti si facciano in quattro per arrivare a portare più coupon… quello che abbisogna è mantenere lo “zero” nella colonna delle sconfitte più tempo possibile rispetto a tutte le altre squadre per tre anni anche non consecutivi. Ogni stagione, comunque, vedrà premiate le prime tre squadre in graduatoria. Ora, terminati i campionati (è rimasta in corsa solo la Company League a 8), tutto è pronto.

Tre le squadre che saranno premiate per la prima edizione della Coppa Imbattibile: Forneria Rizzato Gazoldo, Virgiliana San Leonardo e Vignoni Castel Goffredo. Un plauso lo meritano anche le compagini dell’HD Signo’s Cafè (Calcio a 8), B&B La Celeste Galeria Castelletto (Over 35 a 11), Casalpoglio Elettroimpianti Vega (Open League a 11), S.G. Gomme Mora6 (Over 45 a 8) e Blue Bar (Company League a 8) che si sono classificate tra le prime otto.

Occorreva poi scegliere la location, dato che il premio è “itinerante”, vale a dire che ogni anno la serata di gala delle premiazioni si svolgerà nel comune in cui si trova la residenza sportiva della squadra vincente. Quest’anno, dato il successo della Forneria Rizzato Gazoldo, la serata si svolgerà a Gazoldo. Essendo la “Coppa Imbattibile” e i quattro riconoscimenti de “La Voce dello Sport per Tutti” premi sportivi, la scelta è caduta sul Jab Pub di via Portico Rosso 31 a Gazoldo degli Ippoliti, perché è un ambiente sportivo e giovanile.

Le squadre premiate