Entra di nascosto in S. Andrea e si lancia dalla cupola col paracadute

Un countdown in inglese, poi le sue classiche parole “base, jump!” per poi lanciarsi nel vuoto,

E fin qui niente di nuovo se si parla di Maurizio di Palma, uno dei più famosi base jumper al mondo, uno che si è lanciato dagli “oggetti” più disparati: dal Salto Angel in Venezuela, al Capitan nello Yosemite National Park, passando per la Torre Eiffel a Parigi, il Colosseo a Roma, la Torre di Pisa, il Duomo e lo stadio di San Siro a Milano.

Ultima “impresa”, la cupola di Sant’Andrea, dove con altri due, pare tre, colleghi sia salito in cima grazie alla recente apertura del percorso turistico verso l’alto, e da lassù si sia buttato.