Mtb – Belluzzi, Flaviani, Malinverno e Bondi regine del “fuori strada”

Mantova E’ stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per la mountain bike mantovana, con numerosi giovani atleti protagonisti nelle gare disputate tra Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino. Vittorie, piazzamenti di prestigio e maglie di leader hanno confermato l’ottimo stato di salute del movimento provinciale, sempre più capace di valorizzare i talenti emergenti. Sorrisi in casa Chero Group Team Sfrenati, impegnato a Tabiano Terme (Parma) con i Giovanissimi. Anita Belluzzi (in foto) ha centrato una splendida vittoria nella categoria G2, mentre Leonardo Mazzone ha completato la festa con un ottimo terzo posto nella stessa categoria. Risultati che confermano l’eccellente lavoro svolto dal sodalizio guidato dal presidente Dino Gasparini, da anni impegnato nella crescita dei giovani talenti delle ruote grasse, un progetto ulteriormente rafforzato dalla recente collaborazione con il Viadana Bike. A Pontida (Bergamo), teatro della North Series Cup, è arrivata un’altra affermazione di prestigio. Vittoria Bondi, del Santa Cruz Tsa Beltrami, ha dominato la prova riservata alle Esordienti del secondo anno, conquistando non solo il gradino più alto del podio, ma anche la maglia di leader del circuito. Sempre a Pontida è arrivato il secondo posto dell’allieva Eleonora Flaviani (Ktm Academy), così come tra le Allieve del secondo anno Marta Malinverno, dell’Mtb Novagli, ha chiuso in piazza d’onore, un risultato che le ha consentito di indossare la maglia di leader della categoria. Da segnalare infine anche la buona prova del compagno di squadra Pietro Ruggeri, protagonista di una prestazione positiva che conferma la crescita del team castiglionese.