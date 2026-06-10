Sasso contro bus Apam in via Cipata: identificata una 44enne

Nel pomeriggio dello scorso 15 maggio in Mantova, via Cipata, l’autista di un mezzo pubblico dell’A.P.A.M. contattava il 112 segnalando che ignoti avevano lanciato un sasso che aveva infranto una vetrata laterale del mezzo pubblico.

Sul posto interveniva una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova, impegnata nei servizi condivisi e concordati in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi.

Fortunatamente solo paura per i 10 passeggeri presenti sul mezzo di linea. La bravata aveva però di fatto causato una interruzione del servizio pubblico in quanto i passeggeri erano stati costretti ad attendere un mezzo sostitutivo per proseguire la marcia.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, grazie all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e la comparazione delle stesse con altre immagini, raccoglievano gravi indizi di colpevolezza a carico di una 44nne residente a Mantova. La stessa è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuta responsabile, in ipotesi

accusatoria, del reato di danneggiamento, attentato alla sicurezza dei trasporti ed interruzione di pubblico servizio.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.