Raddoppio ferroviario Mantova-Piadena: chiusura notturna della statale Cremonese a Bozzolo

BOZZOLO – E’ iniziato il lavoro di rifinitura e getto delle solette del cavalcaferrovia che attraversa la statale 10 Padana Inferiore, alle porte di Bozzolo.

Per consentire la migliore esecuzione dei lavori in totale sicurezza da parte del personale del Rti (formato dalle società: Rail Construction, Saipem, Icm e Salcef), appaltatore del Raddoppio ferroviario Piadena-Mantova, commissionato da Rfi con direzione lavori e sicurezza di Fs Engineering) è necessario in alcuni giorni instaurare il senso unico alternato con impianti semaforici, prevedendo la chiusura della strada durante le fasi più critiche per pochi giorni.

La prima riduzione a senso alternato della statale nel tratto interessato dai lavori ha avuto luogo dalle 22 dell’8 giugno alle 6 del 9 giugno e proseguirà fino alle 6 di venerdì 19 giugno. La notte tra il 12 e il 13 giugno invece sarà necessaria la chiusura totale della SS10 dalle 22 alle 6, con deviazione del traffico sulla SP64 per i veicoli in transito verso Cremona, imboccando l’uscita obbligatoria Bozzolo – Rivarolo Mantovano; invece, i veicoli in direzione Mantova seguiranno l’uscita obbligatoria Bozzolo – S. Martino dall’Argine.

Lo stesso schema si ripeterà la settimana successiva: dalle 22 di lunedì 15 giugno alle 6 di martedì 16 giugno, la statale sarà percorribile a senso unico alternato; mentre la notte tra il 16 e il 17 sarà chiusa completamente. Di nuovo, dalle 22 del 17 fino alle 6 del 19 giugno, senso unico alternato e infine, chiusura totale la notte del 19 sul 20 per la terza e ultima fase di getto della soletta.

Tale operazione, passando dalla posa delle predalles (prefabbricati in cemento) per l’armatura metallica ed il getto costituiranno una tappa importante per il completamento del cavalcavia.