Tamburello serie A m – C’è il recupero Cere-Castellaro. Rumors mercato: i fratelli Festi dal Solferino alla Cavrianese?

Mantova Dopo le gare del weekend, valide per la terza giornata di ritorno, il massimo campionato maschile torna subito in campo per i recuperi delle partite del 2 giugno scorso. Il derby Ceresara-Castellaro era stato sospeso per maltempo sul 6-2, 3-1. Oggi dalle ore 17 si prosegue il match. Domani invece, dalle ore 16.30, tocca ad Arcene-Segno, che era stata sospesa sul 6-4. Ultima gara quella tra Bardolino e Cavrianese che era stata direttamente rinviata: si gioca domani alle 17. La classifica: Dossena 35, Solferino 34, Ceresara* 24, Segno* 22, Arcene* 19, Castellaro* 16, Cavrianese* 12, Bardolino* 5, Cast. Calepio 3, Valgatara 1. (* una gara in meno).

Anche in serie B sono in programma i recuperi per le gare non disputate il 2 giugno. Il Cereta fa visita oggi alle ore 17 al Noarna. Valle San Felice-Cinaglio invece si giocherà martedì 16 alle ore 15.15. La classifica: Castelnuovo punti 29, Noarna* 23, Cereta* 18, Fontigo 17, Cavaion, Fumane e Arcene 16, Cinaglio* 15, Valle San Felice* 14, Sporminore 10.

(* una gara in meno).

Non siamo nemmeno a metà del girone di ritorno della massima serie, che già si parla di mercato per il 2027. Stanno rimbalzando alcuni rumors per la prossima stagione che danno i fratelli Manuel e Luca Festi, pilastri da alcune stagioni del Solferino ed ex, tra gli altri, del Castellaro, verso la Cavrianese. Pare che la società collinare voglia allestire un organico importante per lottare per il titolo e vincere trofei. Cambierebbe maglia anche Alessandro Merighi: destinazione Castelnuovo (ora in B ma in pole per la promozione). Luca Marchidan verso la riconferma.