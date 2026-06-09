Sicurezza nel territorio: 44 persone identificate e cinque denunciati

Nello scorso week end i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, hanno organizzato un controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la commissione di reati predatori.

I militari hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità, per prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio ed il controllo alla circolazione stradale.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, impiegando complessivamente 10 unità, nei comuni di competenza della Compagnia Carabinieri di Viadana.

Sono state identificate 44 persone e controllati 27 veicoli.

Un 27nne marocchino domiciliato a Monza-Brianza, controllato alla guida di un veicolo, è risultato sprovvisto di documenti autorizzativi al soggiorno nel territorio dello Stato italiano. Inoltre lo stesso è risultato non possedere la patente di guida. Il veicolo è stato così sottoposto a fermo amministrativo, ed il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio italiano.

Un 28nne residente a San Giovanni in Croce (CR), è stato sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,89 g/l. Immediato il ritiro della patente di guida ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Analoga sorte è toccata ad un 59nne residente a Poviglio (RE). Lo stesso ha riportato un tasso pari a 1,62 g/l.

Un cubano 31nne residente a Montecchio Emilia (RE) ed un 32nne residente a Montecchio Emilia, a seguito di un controllo, sono stati trovati in possesso di circa 1 grammo di hascisc, nonché di un’asta da biliardo ed un cutter, materiale posto sotto sequestro. I due soggetti sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Un 55nne domiciliato a Curtatone, in stato di alterazione psicofisica dovuta dall’abuso di sostanze alcoliche, poneva in essere atteggiamenti minacciosi nei confronti dei Carabinieri all’atto di un controllo avvenuto nel centro di Viadana in quanto stava disturbando la quiete pubblica. E’ scattata una denuncia per minaccia a Pubblico Ufficiale.