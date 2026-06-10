Sermide, auto contro scooter in via 29 Luglio: 53enne in codice giallo

Ieri sera alle ore 20,30 in Sermide e Felonica, via 29 luglio 1948, si è verificato un sinistro stradale. L’autovettura Opel Agila condotta da un 54nne residente a Gaiba (RO) (illeso), per cause in corso di accertamento collideva con il motoveicolo Piaggio Scarabeo condotto da un 53nne residente a Sermide e Felonica. Il motociclista, a seguito dell’impatto, veniva soccorso e trasportato in codice giallo -non in pericolo di vita- presso l’ospedale di Pieve di Coriano. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco per i rilievi di legge.