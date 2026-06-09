Mille Miglia 2026, la Guardia di Finanza omaggia Mantova: a Palazzo Te arrivano due auto storiche dal Museo di Roma

MANTOVA – Il mito della Mille Miglia si appresta a riaccendere i motori e, per l’edizione 2026, la città di Mantova si prepara a ricevere un ospite d’eccezione. In occasione del tradizionale passaggio della “corsa più bella del mondo”, la Guardia di Finanza renderà omaggio alla città virgiliana schierando due autentici gioielli del proprio Museo Storico di Roma.

L’evento e le date

La Mille Miglia 2026 andrà in scena da martedì 9 a sabato 13 giugno, seguendo l’iconico tracciato “a otto” con partenza da Brescia, discesa fino a Roma e risalita. Il momento clou per il territorio mantovano è fissato per la giornata di sabato 13 giugno, quando la carovana di auto storiche farà tappa in città durante la tappa di rientro verso il traguardo bresciano.

I due “gioielli” in arrivo da Roma

Direttamente dalla collezione permanente del Museo Storico della Guardia di Finanza della Capitale, giungeranno a Mantova due autovetture operative d’epoca che hanno segnato la storia del Corpo e del paese:

Fiat 125 (anno 1967) : Modello operativo in versione polizia, caratterizzato dal tradizionale colore blu storico.

Alfa Romeo 2000 (anno 1981): Iconica vettura da inseguimento, anch’essa nella classica livrea d’istituto e con targa “GdiF”.

Entrambi i veicoli viaggeranno con i rispettivi equipaggi ufficiali, offrendo agli appassionati un tuffo nostalgico nel passato della sicurezza stradale italiana.

Sosta speciale a Palazzo Te

Per permettere a cittadini, turisti e appassionati di motori di ammirare da vicino questi rari modelli e scattare foto ricordo, è stata programmata una sosta speciale nella suggestiva cornice di Palazzo Te.

La presenza delle fiamme gialle storiche a Mantova non sarà solo una celebrazione del motorismo d’epoca, ma rappresenterà anche un ideale anticipo delle celebrazioni per l’Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, la cui ricorrenza ufficiale cade alla fine del mese di giugno.