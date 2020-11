ROMA (ITALPRESS) – Sono ufficialmente chiuse le iscrizioni ai Touchpoint Awards\Strategy 2020, il riconoscimento di Oltre La Media Group dedicato al Brand Positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione. Sono circa un centinaio i progetti iscritti in competizione per i premi di categoria e per aprirsi la strada verso la conquista del Grand Award, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo per il vincitore assoluto. I progetti iscritti saranno valutati in un’ottica marketing-inspired: perchè solo quando il pensiero creativo si integra con il pensiero strategico si può condurre al successo una marca e incidere sul business aprendo nuovi orizzonti per il mercato. I premi di categoria verranno assegnati da una giuria dalla doppia anima: da un lato il mondo delle aziende e, dall’altro, quello delle imprese di comunicazione, in pieno spirito “creativity & business”. A presiedere la giuria sarà Alberto Dal Sasso, Presidente di IAA Italy. Quest’anno Oltre La Media Group ha reso gratuita l’iscrizione ai Touchpoint Awards\Strategy (con un tetto massimo di tre progetti per agenzia). Questa decisione nasce dalla volontà della casa editrice del magazine Touchpoint di dar vita a un premio davvero universale e rappresentativo della nostra industria pubblicitaria, in un’annata profondamente segnata dall’emergenza Covid. “Per essere al fianco delle imprese del settore della comunicazione e pubblicità e dare un segnale concreto in un momento per tutti particolarmente complesso”, afferma l’editore Giampaolo Rossi. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta streaming il prossimo 26 di novembre dagli studi di Fabbrica di Lampadine a Milano. A presentare la serata saranno il conduttore radiofonico Luca Viscardi e la comica e imitatrice Francesca Manzini. Nel corso della cerimonia, un pubblico di professionisti della industry della comunicazione e del mondo dell’impresa, collegato in streaming, avrà la responsabilità di votare il Grand Award e “incoronare” la migliore strategia di marca. L’iniziativa è organizzata in partnership con IAA – International Advertising Association (Italy Chapter) e New York Festivals.

(ITALPRESS).