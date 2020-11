Calcio Serie C – Mille non più mille: Virtus Vecomp-Mantova vista da Chiara

MANTOVA I tifosi Mantovani sognano di tornare allo stadio. Simona scrive «Manca una bella “sbandata” in curva» e Ivan ribadisce «Manca tantissimo!».

Cristina rimpiange le ore passate anche in trasferta sotto la pioggia e aggiunge «Prenderei volentieri tutte le domeniche l’acqua in curva, invece oggi c’è pure il sole. L’è propria vera… Mai na gioia».

Si va a Verona Beppe!

Verona, il Bentegodi, l’antica rivalità, gli striscioni, gli insulti e gli scontri. Poi accendi il computer e vedi il campo della Virtus Vecomp Verona. E che cavolo! È strettissimo e corto e Chicco, perplesso, si chiede «Un campo del genere può essere omologato per la C? Forse è perché ha il tabellone luminoso?».

Bhe, questo è e su questo si giocherà. Speriamo che il mister abbia preparato la gara sul campetto del parrocchia, come dice Mauro. «Ragazzi non dateci delusioni!» implora Massimo.

Invece, purtroppo…

L’inizio è pessimo. Dopo due minuti la Virtus potrebbe già essere in vantaggio e si va avanti così per tutto il tempo. Loro corrono il doppio, noi non troviamo il bandolo della matassa. Alla mezz’ora i veronesi segnano.

La mia amica Paola, veneta, mi scrive e mi dice «parchè semo boni de sugar» e insiste «ghemo la pearà e anca il cren nel cul». Non ha tutti i torti. Noi bolliti e loro salsa piccante.

Alla fine dei primi 45 minuti i commenti sono impietosi. Luigi «Oggi non ci siamo, motivazioni zero»; Corrado «Che pena!»; Chiara «Non azzeccano un passaggio. Sarà colpa delle scarpe?»; Luca «Centrocampo modesto»; Zeno «Oggi gioco zero»; Pierluigi «Non nominare il nome di Vano inVano». C’è persino un ironico «Brosio, facci il miracolo!» di Massimiliano.

Poi si ricomincia. Per una mezz’ora nulla succede. E improvvisamente il “miracolo”. Brosio? Mah!

Ivan scrive «SVEGLIATEVI» e com’è, come non è, la squadra sembra dargli ascolto. «Goooooooooooooollllllllllll» grida a squarciagola Moreno. Ganz! Al segna sempar lü.

Ora il Mantova ci crede. Al 91’ rosso diretto al numero 8 della Virtus. Paola si chiede «Vaca boa… Com’ela?». Tranquilla amica mia, è troppo tardi. 1 a 1 e tutti a casa alè (si fa per dire).

A fine gara commenti per tutti i gusti.

Molto negativi: Mauro «Pessima partita. Molto impegno ma scarsità di idee. Vano è un oggetto misterioso». Paolo «Prestazione imbarazzante». Franco «Non mi convince il gioco di Troise».

Possibilisti: Andrea «10 minuti decenti». Claudio «Si è lottato e abbiamo giocato meglio che a Bolzano e Padova». Stefano «Ma che fatica!».

Positivi: Cesare «Ultimi venti minuti giocati col cuore, se c’erano (sic!) altri cinque minuti si vinceva, ma va bene così». Oriano «Il Mantova ha fatto di più del Verona. Se inizia a girarci bene…». Andrea «Generosissimi…. Però essere più cinici sotto porta».

Adesso tutti aspettano mercoledì e Massimo non ha dubbi: «Bisogna vincere, punto e basta!». Io sarei d’accordo. Mal che vada chiederò un altro miracolo…

Chiara Sanguanini