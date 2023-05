Rugby serie B – Caimani, col Modena per la promizione in A

Viadana Ultimi 160 minuti della stagione per i Caimani Rugby Viadana. I più importanti. Oggi (ore 15.30) la sfida allo Zaffanella tra i gialloneri e il Modena Rugby potrebbe vedere l’epilogo della stagione 2022-2023, un anno lungo e combattuto che ha visto i Caimani primeggiare su tutte le altre 10 squadre del girone 2. I dati parlano chiaro: 18 partite giocate, 17 vittorie e un solo pareggio con 802 punti segnati e solamente 148 subiti. Un record, maggiori punti segnati e minori punti subiti su tutte le 43 squadre dei 4 gironi del campionato di Serie B. A dividere i Caimani dalla promozione, l’ostacolo Modena. Seconda in classifica a 3 lunghezze dai gialloneri e con ancora una sola partita da disputare. «Assisteremo sicuramente a una grande sfida – afferma coach Madero – Non ho chiesto ai ragazzi di vincere: solo di divertirsi, di portare in campo ciò che facciamo in allenamento e di godersi il momento perché sarà unico e irripetibile». A fare il bilancio della stagione è Paolo Cafarra, prodotto del vivaio giallonero e capitano dei Caimani: «Sono davvero contento, come tutti immagino – esordisce – Vedo una squadra completamente diversa da quella che ha giocato la prima amichevole a settembre. Siamo cresciuti tutti tantissimo e questo lo dobbiamo agli allenatori Madero e Tejerizo che fin dal primo momento si sono impegnati al 100% nel porsi come obbiettivo la crescita di tutti i giocatori della squadra. Contro Modena sappiamo che sarà una partita molto dura perché per loro sarà l’ultima e si giocheranno il tutto per tutto, ma se curiamo i dettagli e sopratutto la disciplina sono sicuro che otterremo gli obbiettivi che ci siamo prefissati. Centrare la promozione significherebbe realizzare un sogno, ma anche un nuovo stimolo per impegnarsi e crescere ancora di più l’anno prossimo. Ma ora testa al Modena. Ci servirà la partita perfetta e il supporto di tutti i presenti». Alcuni cambi nella formazione che scenderà in campo rispetto all’ultima schierata. Indisponibili gli U19 impegnati nella semifinale casalinga contro il Calvisano. Dal primo minuto partirà quindi con la maglia numero 1 il veterano Claudio Gamboa che andrà a completare la prima linea con Marcoleoni e Novindi. In seconda linea Davolio farà coppia con Artoni, mentre in terza, con Manghi in panchina per un piccolo problema alla caviglia, partiranno titolari Decuzzi, Cocconi e Sarzi Amadè a terza centro. Confermati tutti i tre-quarti scesi in campo contro Bologna, Cafarra e Paternieri in mediana, Panizzi e Arena la coppia di centri mentre Crivaro, Donica e Ferro andranno a formare il triangolo allargato.

La formazione: Ferro, Donica, Arena, Panizzi, Crivaro, M. Paternieri, Cafarra (c), Sarzi Amadè, Cocconi, Decuzzi, Al. Artoni, Davolio, Novindi, Marcoleoni, Gamboa C. A disposizione: J.P. Gamboa, Halalilo, Manghi, Galeotti, Boni, C. Paternieri, Sanchez.