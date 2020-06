Apam riparte per l’estate con i viaggi in Riviera romagnola

MANTOVA Con il Decreto Legge n° 33 del 16 maggio 2020 che ha eliminato le misure limitative alla libera

circolazione dei cittadini all’interno del territorio nazionale, da sabato 4 luglio 2020 ritorna

APAM estate, la linea estiva che collega Brescia e Mantova alle principali località della Riviera

Romagnola.

A partire da sabato 4 luglio e fino a sabato 29 agosto 2020 è prevista una corsa unicamente al

sabato che parte da Brescia e, dopo aver effettuato fermata a Castenedolo, Montichiari,

Carpenedolo, Castiglione d/S, Guidizzolo, Goito, Marmirolo e Mantova, prosegue sulla linea

Milano Marittima, Rimini, Riccione fino a Gabicce Mare.

Le corse di ritorno sono previste nel pomeriggio del sabato con partenza alle ore 14,30 da

Gabicce Mare.

Anche APAM estate recepisce appieno i protocolli di regolamentazione per il contenimento

della diffusione del COVID-19, pertanto gli autobus in servizio vengono sanificati prima di ogni

corsa di andata e di ogni corsa di ritorno e il personale è dotato di dispositivi di protezione

individuale.

All’utenza viene chiesto di collaborare responsabilmente al rispetto delle norme per l’accesso

all’autobus, evitando di salire a bordo se si avvertono sintomi di infezioni respiratorie acute

(tosse, febbre, raffreddore), di rispettare la distanza di sicurezza sia durante l’attesa che durante

le operazioni di salita e discesa, di indossare mascherina e guanti protettivi (o igienizzare

frequentemente le mani) e di prenotare obbligatoriamente il proprio posto perchè non è

consentitoacquistare il titolo di viaggio a bordo.

Il trasporto del bagaglio è gratuito e, per chi prenota andata e ritorno, è previsto uno sconto del

10%.

Sarà possibile prenotare il proprio viaggio con i bus Gran Turismo APAM a partire da lunedì 15

giugno nella sezione shop online del sito www.apam.it o, in alternativa, recandosi presso l’APAM

Infopoint di Piazza Cavallotti, l’Infopoint Turismo e Mobilità di Viale della Stazione a Brescia e

presso i punti vendita autorizzati nelle province di Mantova e Brescia e nelle principali località

della Riviera (l’elenco dei punti vendita è disponibile sul sito apam.it).

Per ulteriori informazioni si invitano gli utenti a consultare gli orari nella sezione dedicata del

sito www.apam.it oppure a contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo da lunedì a

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 – chiamando il numero 0376 230339, scrivendo via

WhatsApp al numero 346 0714690 o alla email customer.care@apam.it, o attraverso le pagine

ufficiali di APAM su Facebook e Twitter.