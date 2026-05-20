21 Maggio 2026 - 00:49:19
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Cina, il ministero del Commercio annuncia l’acquisto di 200 Boeing

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In base alle proprie esigenze di sviluppo del trasporto aereo, la Cina acquisterà 200 aerei Boeing secondo principi commerciali, ha annunciato oggi il ministero del Commercio.

Nel frattempo, gli Stati Uniti garantiranno alla Cina una fornitura sufficiente di motori e pezzi di ricambio, ha dichiarato un funzionario del ministero in una nota che illustra i dettagli dei risultati preliminari delle recenti consultazioni economiche e commerciali Cina-USA.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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