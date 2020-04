Didattica a distanza. 12mln per Regione Lombardia di cui 542mila alla provincia di Mantova

MILANO “L’obiettivo principale è quello di permettere a tutti gli studenti di avere accesso alle medesime possibilità in modo che nessuno sia costretto a rimanere indietro a causa del digital divide dei territori”, affermano i portavoce M5S Alberto Zolezzi e Andrea Fiasconaro.

“Regione Lombardia è tra le regioni a cui sono state destinate più risorse, pari a 12milioni di euro. Mentre per tutti gli istituti della Provincia di Mantova verranno stanziati in totale 541.940,74 di euro.

Non è abbastanza, ne siamo consapevoli, ma sia al Governo sia in Regione stiamo lavorando per garantire tutte le risorse necessarie affinché nessuno resti indietro sul piano sociale, economico e scolastico. Continueremo a ribadire che queste misure non si esauriscono qui, ma fanno parte di una insieme più ampio: finché durerà l’emergenza, augurandoci finisca presto, continueremo a sollecitare le istituzioni competenti per assicurare risorse sufficienti a sostegno di tutto il territorio mantovano”, concludono.

Di questi 85milioni saranno destinati nello specifico: 10 milioni alla dotazione o al potenziamento, per le scuole, di piattaforme e strumenti digitali per l’apprendimento a distanza; 70 milioni di euro per garantire la connettività di rete e mettere a disposizione in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali agli studenti meno abbienti per la fruizione delle piattaforme di apprendimento; 5 milioni per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Il provvedimento firmato stabilisce inoltre, le modalità per ripartire fra le scuole i 1.000 assistenti tecnici informatici previsti dal decreto ‘Cura Italia’ che potranno dare supporto ai docenti per la didattica a distanza.