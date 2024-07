Canoa – Sara Vesentini per l’impresa ai Mondiali U23

Mantova Oggi scattano i Campionati del Mondo junior e Under 23 di canoa velocità. A ospitare la rassegna iridata, che si concluderà domenica, sarà il bacino di Plovdiv, in Bulgaria, già teatro del campionato del mondo giovanile nel 2018. Dopo l’appuntamento europeo di Bratislava, che ha regalato all’Italia ben sette medaglie (2 ori, 4 argenti ed un bronzo) di categoria, i ragazzi tornano sui blocchi di partenza pronti alla sfida mondiale contro ben 64 nazioni, con l’obiettivo di dare continuità all’ottima strada intrapresa, cercando di migliorare le prestazioni ottenute nell’esordio continentale. Non sono arrivate medaglie per Sara Vesentini agli Europei in Slovacchia, come era successo con il K4 500 nel 2022 e 2023, ma l’atleta mantovana è partita fiduciosa e carica per questa nuova spedizione iridata. Oggi l’ex Canottieri Mincio, ora alla Kcs Cremona Sport, sarà subito in gara nelle batterie del K4 500 e del K2 500. Alle ore 9, in acqua 3, debutterà con il quartetto azzurro assieme a Sara del Gratta (classe 2005, Aeronautica Militare), che ha preso il posto di Giulia Bentivoglio (Can. L. Bissolati) presente agli Europei, poi Giada Rossetti (Società Canottieri Timavo, 2005) e Giorgia Lacalamita (Marina Militare, 2005). Nel pomeriggio, alle 15.23, in acqua 6 avrà la batteria del K2 assieme a Giada Rossetti: la barca azzurra in Slovacchia aveva ben impressionato, arrivando a un soffio dal podio. L’obiettivo quindi è cercare di alzare l’asticella. Le finali sono previste venerdì per il K4 e sabato per il K2. «Per la prova del K2 con Giada Rossetti, a Plovdiv, – afferma l’azzurra virgiliana – sono molto fiduciosa. L’obiettivo è puntare a conquistare una medaglia, dopo averla mancata per soli dieci centesimi agli Europei di Bratislava. Per quanto concerne il K4, vogliamo provare a chiudere nella Top 5, cosa che non ci è riuscita nella kermesse continentale».